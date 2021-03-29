Rusya: Süveyş Kanalı'ndaki kriz Kuzey Denizi Rotası'nın önemini gösterdi

Rusya Enerji Bakanlığı, Süveyş Kanalı'nda dev konteyner gemisi Ever Given'ın sıkışması sonucu yaşanan krizin "Kuzey Denizi Rotası'nın ve Rus enerji boru hatlarının güvenliği ve sürdürülebilirliğini öne çıkardığını" söyledi.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Süveyş Kanalı'ndaki krizle ilgili açıklama yapan Rusya Enerji Bakanlığı, Kuzey Denizi Rotası ve Rus enerji boru hatlarıyla ilgili "Bunlar oldukça güvenli ve taşıma maliyeti anlamında rekabetçi konumda duruyor.

Rusya, Asya'ya Arktik Okyanusu üzerinden giden Kuzey Denizi Rotası'nda kargo geçişinin artmasını bekliyor. Enerji Bakanlığı verilerine göre geçen yıl 33 milyon ton taşınan yolda 2024'e gelindiğinde yılda 80 milyon ton taşınması bekleniyor.

Rusya'nın Avrupa'ya boru hatları ise Druzhba boru hattı ve Kuzey Akım doğalgaz boru hattından oluşuyor.

Süveyş Kanalı'nda ne oldu?

Dünya ticareti için kritik öneme sahip Süveyş Kanalı'nı karaya oturarak yaklaşık bir hafta süredir tıkayan dev gemi Ever Given bir hafta sonunda hareket ettirilebildi. Geminin tıkadığı bölgeden çekilmesi için çalışmalar sürerken, Süveyş Kanalı'nda 360'tan fazla gemi geçiş için beklemek zorunda kaldı.