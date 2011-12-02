T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rusya Suriye'ye süpersonik füze gönderdi

Rusya'nın 300 milyon dolarlık bir silah anlaşması çerçevesinde Suriye'ye süpersonik (sesten hızlı) gemisavar

02 Aralık 2011 02:00

T24 - Rusya'nın 300 milyon dolarlık bir silah anlaşması çerçevesinde Suriye'ye süpersonik (sesten hızlı) gemisavar Yakhont füzelerinin sevkiyatına başladığı iddia edildi. 



İsrail ynetnews internet sitesinde yer alan habere göre, AB ve Türkiye ve Arap Birliği'nin Suriye'ye yaptırım kararlarına rağmen Rusya'nın bu ülkeye füze satışına onay vererek, sevkiyatı başlattığı belirtildi. Haberde, İsrail'in, Suriye ile silah anlaşması yapan Rusya'ya çok kızgın olduğu ve bu anlaşmayı kınadığı da vurgulandı.

Rus Interfax haber ajansına dün konuşan bir Rus askeri yetkili, "Yakhont süpersonik gemisavar füzelerinin Suriye'ye sevkiyatı yapıldı" dedi. Ancak Rus yetkili sevkiyatın ne zaman başladığı konusunda ise bir açıklamada bulunmadı.


Suriye'nin tüm sahilleri korunacak

Interfax'a açıklama yapan başka bir Rus askeri yetkili ise, söz konusu füzelerin Suriye'nin bütün kıyı kesimini olası bir saldırıdan koruma kapasitesine sahip olduğunu söyledi.


İsrail'in Hizbullah korkusu

Haberde, anlaşma çerçevesinde Rusya'nın Suriye'ye 72 adet süpersonik gemisavar füzesi göndereceği belirtildi. İsrail, Suriye'deki son şiddet olaylarından bağımsız olarak, bu füzelerin Lübnan'daki Hizbullah'ın eline geçmesinden endişe ediyor.


200 kg savaş başlığı taşıyor

Rusya ile Suriye 2007 yılında 300 milyon dolar değerinde bir silah anlaşması imzaladı. Anlaşma çerçevesinde Rusya, Suriye'ye P-800 süpersonik Yakhont füzeleri de verecekti.

200 kilogram savaş başlığı taşıma kapasitesine sahip süpersonik Yakhont füzeleri 300 kilometre menzile sahip.


P-800'ler en gelişmiş füzelerden biri

Denizden fırlatılan bu füzeler hızları ve alçak irtifada hedefe yönelebilmeleri nedeniyle dünyanın en gelişmiş füzeleri arasında gösteriliyor.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24