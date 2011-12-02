Rusya Suriye'ye süpersonik füze gönderdi

T24

Suriye'nin tüm sahilleri korunacak





İsrail'in Hizbullah korkusu





200 kg savaş başlığı taşıyor



P-800'ler en gelişmiş füzelerden biri





İsrail ynetnews internet sitesinde yer alan habere göre, AB ve Türkiye ve Arap Birliği'nin Suriye'ye yaptırım kararlarına rağmen Rusya'nın bu ülkeye füze satışına onay vererek, sevkiyatı başlattığı belirtildi. Haberde, İsrail'in, Suriye ile silah anlaşması yapan Rusya'ya çok kızgın olduğu ve bu anlaşmayı kınadığı da vurgulandı.Rus Interfax haber ajansına dün konuşan bir Rus askeri yetkili, "Yakhont süpersonik gemisavar füzelerinin Suriye'ye sevkiyatı yapıldı" dedi. Ancak Rus yetkili sevkiyatın ne zaman başladığı konusunda ise bir açıklamada bulunmadı.Interfax'a açıklama yapan başka bir Rus askeri yetkili ise, söz konusu füzelerin Suriye'nin bütün kıyı kesimini olası bir saldırıdan koruma kapasitesine sahip olduğunu söyledi.Haberde, anlaşma çerçevesinde Rusya'nın Suriye'ye 72 adet süpersonik gemisavar füzesi göndereceği belirtildi. İsrail, Suriye'deki son şiddet olaylarından bağımsız olarak, bu füzelerin Lübnan'daki Hizbullah'ın eline geçmesinden endişe ediyor.Rusya ile Suriye 2007 yılında 300 milyon dolar değerinde bir silah anlaşması imzaladı. Anlaşma çerçevesinde Rusya, Suriye'ye P-800 süpersonik Yakhont füzeleri de verecekti.200 kilogram savaş başlığı taşıma kapasitesine sahip süpersonik Yakhont füzeleri 300 kilometre menzile sahip.Denizden fırlatılan bu füzeler hızları ve alçak irtifada hedefe yönelebilmeleri nedeniyle dünyanın en gelişmiş füzeleri arasında gösteriliyor.