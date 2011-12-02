Rusya Suriye'ye süpersonik füze gönderdi

T24 - Rusya'nın 300 milyon dolarlık bir silah anlaşması çerçevesinde Suriye'ye süpersonik (sesten hızlı) gemisavar Yakhont füzelerinin sevkiyatına başladığı iddia edildi.



İsrail ynetnews internet sitesinde yer alan habere göre, AB ve Türkiye ve Arap Birliği'nin Suriye'ye yaptırım kararlarına rağmen Rusya'nın bu ülkeye füze satışına onay vererek, sevkiyatı başlattığı belirtildi. Haberde, İsrail'in, Suriye ile silah anlaşması yapan Rusya'ya çok kızgın olduğu ve bu anlaşmayı kınadığı da vurgulandı.



Rus Interfax haber ajansına dün konuşan bir Rus askeri yetkili, "Yakhont süpersonik gemisavar füzelerinin Suriye'ye sevkiyatı yapıldı" dedi. Ancak Rus yetkili sevkiyatın ne zaman başladığı konusunda ise bir açıklamada bulunmadı.

Suriye'nin tüm sahilleri korunacak



Interfax'a açıklama yapan başka bir Rus askeri yetkili ise, söz konusu füzelerin Suriye'nin bütün kıyı kesimini olası bir saldırıdan koruma kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

İsrail'in Hizbullah korkusu



Haberde, anlaşma çerçevesinde Rusya'nın Suriye'ye 72 adet süpersonik gemisavar füzesi göndereceği belirtildi. İsrail, Suriye'deki son şiddet olaylarından bağımsız olarak, bu füzelerin Lübnan'daki Hizbullah'ın eline geçmesinden endişe ediyor.

200 kilogram savaş başlığı taşıyor



Rusya ile Suriye 2007 yılında 300 milyon dolar değerinde bir silah anlaşması imzaladı. Anlaşma çerçevesinde Rusya, Suriye'ye P-800 süpersonik Yakhont füzeleri de verecekti.



200 kilogram savaş başlığı taşıma kapasitesine sahip süpersonik Yakhont füzeleri 300 kilometre menzile sahip.

P-800'ler en gelişmiş füzelerden biri



Denizden fırlatılan bu füzeler hızları ve alçak irtifada hedefe yönelebilmeleri nedeniyle dünyanın en gelişmiş füzeleri arasında gösteriliyor.



