-Rusya, Suriye'ye silah satışına devam edecek ZHUKOVSKY (A.A) - 17.08.2011 - Rusya'nın en büyük silah ihracat firması Rosoboronexport'un genel müdürü Anatoliy Isaykin, Rusya'nın Suriye'ye yönelik silah satışına devam edeceğini bildirdi. Isaykin, düzenlediği basın toplantısında, Suriye'ye geçen yıl silah teslimatı yaptıklarını, bu yıl da silah satışına devam edeceklerini belirterek, Rosoboronexport firmasının geçenlerde imzaladığı, aralarında YAK-130 tipi savaş uçağının da olduğu silah sistemlerini Suriye'ye teslim edeceklerini belirtti. ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın Rusya'dan Suriye'ye olan silah ihracatını durdurmasını isteğine karşın Kremlin yönetiminden bu konuda işaret gelmediği ifade ediliyor. Rusya, silah satışlarının bölgede güvenlik ile uluslararası hukuku ihlal etmediğini ileri sürüyor. Öte yandan, Isaykin, bu yıl Rusya'nın silah ihracatının geçen yıla göre 400 milyon dolar artarak 9 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini ifade etti.