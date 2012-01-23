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Dünya

Rusya, Suriye'ye savaş uçakları satacak MOSKOVA (A.A)

23 Ocak 2012 14:07

-Rusya, Suriye'ye savaş uçakları satacak MOSKOVA (A.A) - 23.01.2012 - Rusya'nın, Suriye'deki Beşşar Esad rejimine desteğini göstermek amacıyla savaş uçakları satmaya hazırlandığı bildirildi. Rusya'da çıkan ve iş dünyasından haberler veren Kommersant gazetesinin ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırarak verdiği haberde, 550 milyon dolarlık anlaşma uyarınca Suriye'ye 36 adet Yak-130 tipi savaş uçağı satılacağı belirtildi. Haberin basında yer almasının ardından görüşüne başvurulan Rusya'nın devlet silah satış şirketi Rosoboronexport'un bir sözcüsü, haber hakkında yorumda bulunmayacağını söyledi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan geçen hafta yapılan açıklamada, Suriye'ye yönelik AB ambargosuna rağmen, ''Rusya'ya ait bir geminin bu ülkeye mühimmat götürdüğü şüpheleri hakkında bir izahatta bulunmanın veya mazeretler öne sürmenin gerekli olduğunun düşünülmediği'' belirtilmişti. Doğrulanması durumunda sözkonusu anlaşma, Esad rejimine yönelik uluslararası baskı oluşturma çabalarına Rusya'nın ilk açık başkaldırısı olması bakımından önem taşıyor.

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