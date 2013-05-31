Rusya Suriye'ye savaş uçağı satacak

Savaş uçakları ve helikopter üreten MiG şirketinin Genel Müdürü Sergey Korotkov, MiG-29 M/M2 uçakları için Şam'dan bir heyetin Moskova'ya geldiğini açıkladı.

Korotkov, Suriye'nin 10'dan fazla savaş uçağı alacağını belirtti ancak kesin sayı vermedi.

Rusya, daha önce silah satışı için Suriye ile yeni anlaşma yapılmayacağını açıklamıştı. MiG uçaklarının halen yürürlükte olan anlaşma çerçevesinde satılması öngörülüyor.

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, dün Hizbullah'ın yayın organı El Manar televizyonuna verdiği demeçte, Moskova'nın S-300 füze savunma sisteminin ilk sevkiyatını yaptığını açıklamıştı.

Suriye'de 2 yıldır devam eden iç savaşta 70 binden fazla kişinin öldüğü sanılıyor.