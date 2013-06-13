T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rusya, Suriye'ye 'sadece savunma' silahı veriyor

Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Mihail Margelov, Rusya'nın Suriye'ye sadece savunma silahları teslim ettiğini ve saldırı silahı vermediklerini söyledi.

13 Haziran 2013 14:29

İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Zeev Elkin ile yaptığı görüşmenin ardından Rus basınına açıklama yapan Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Mihail Margelov, Elkin'e Rusya'nın Suriye'ye saldırı silahı verme gibi bir düşüncesinin olmadığını anlattığını ifade etti.

Yapılan görüşmelerde, Zeev Elkin'in Suriye'ye gönderilmesi planlanan S-300 füze savunma sistemiyle ilgili kaygılarını ifade ettiğini söyleyen Margelov, "Ben kendi tarafımdan Rusya'nın Ortadoğu'da yanan ateşe odun atmakla ilgilenmediğini ve bu bölgeye silah teslimatı yaparken dikkatli ve temkinli davranarak, bölgeye hiçbir şekilde saldırı silahı vermediğimizi belirttim" dedi.

Margelov, Elkin'le Suriye'de yaşanan olayları da tartıştıklarını belirterek, olayların bitmesi için varolan tek yolun uluslararası Suriye konferans olduğu konusunda anlaşmaya devam ettiklerini ifade etti.Rus diplomat, yapılacak olan konferansa İran'ın da katılması gerektiğini tekrarladı.

İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Zeev Elkin ise İsrail'in konferansa katılmamak için bir nedeninin olmadığını söyledi. İsrail'e görüşmelerle ilgili bir davet gelmediğini söyleyen Elkin, "İsrail'in, Cenevre-2'ye katılması konusunda bize bir davet ulaşmadı. Davet edildiğimiz zaman bunu değerlendiririz ancak katılmamamız için bir neden olacağını düşünmüyorum " dedi.

ETİKETLER

suriyerusyasilahesadputin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24