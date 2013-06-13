Rusya, Suriye'ye 'sadece savunma' silahı veriyor

İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Zeev Elkin ile yaptığı görüşmenin ardından Rus basınına açıklama yapan Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Mihail Margelov, Elkin'e Rusya'nın Suriye'ye saldırı silahı verme gibi bir düşüncesinin olmadığını anlattığını ifade etti.

Yapılan görüşmelerde, Zeev Elkin'in Suriye'ye gönderilmesi planlanan S-300 füze savunma sistemiyle ilgili kaygılarını ifade ettiğini söyleyen Margelov, "Ben kendi tarafımdan Rusya'nın Ortadoğu'da yanan ateşe odun atmakla ilgilenmediğini ve bu bölgeye silah teslimatı yaparken dikkatli ve temkinli davranarak, bölgeye hiçbir şekilde saldırı silahı vermediğimizi belirttim" dedi.

Margelov, Elkin'le Suriye'de yaşanan olayları da tartıştıklarını belirterek, olayların bitmesi için varolan tek yolun uluslararası Suriye konferans olduğu konusunda anlaşmaya devam ettiklerini ifade etti.Rus diplomat, yapılacak olan konferansa İran'ın da katılması gerektiğini tekrarladı.

İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Zeev Elkin ise İsrail'in konferansa katılmamak için bir nedeninin olmadığını söyledi. İsrail'e görüşmelerle ilgili bir davet gelmediğini söyleyen Elkin, "İsrail'in, Cenevre-2'ye katılması konusunda bize bir davet ulaşmadı. Davet edildiğimiz zaman bunu değerlendiririz ancak katılmamamız için bir neden olacağını düşünmüyorum " dedi.