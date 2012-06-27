Rusya Suriye'ye S-300 satışını durdurdu

Rusya sürpriz bir karar alarak Suriye'ye S-300 füze sistemlerinin satışını askıya aldı

Vedemosti gazetesinin haberine göre, bir yıl içinde Suriye'ye 105 milyon dolar tutarında S-300 ve PMU-2 hava savunma füze sistemlerinin satışının askıya alındığı bildirildi.



Haberde, "yukarıdan gelen bir emirle" Suriye'ye satışın durdurulduğu belirtilirken, Rus basını olayı "Moskova sonunda Suriye konusunda taviz verdi" yorumları yapıldı.

ABD daha önce Rusya'yı Suriye'ye sivillere karşı kullanılacak silahlar satmakla suçlamış ancak Moskova yönetimi satışların hava savunma sistemlerini içerdiğini ve bunların da koruyucu silahlar olarak bilindiğini hatırlatmıştı.

'Olay önceden planlanmadı'

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı Türk keşif uçağının Suriye tarafından düşürülmesini de değerlendirdi. Yapılan açıklamada, “Olanların bir tahrik ya da önceden planlanmış eylem olarak algılanmamasının önemli olduğu görüşündeyiz. Ayrıca bu olay etrafında değişik propagandalarla gerilimin tırmandırılmamasını taraflardan bekliyoruz. Böyle bir propagandanın Suriye krizinin bulunduğu nokta dikkate alındığında son derece zararlı olacağını düşünüyoruz. Bölgede ilgili ülkeler dışında üçüncü tarafların olaya müdahale etmesi istenmeyen gelişmelere neden olur” denildi.

Rusya'dan gelen açıklamayı değerlendiren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan , Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u kastederek, "Herhalde Suriye mahfilleri ile yaptığı görüşmeden hareketle onların dili ile biraz konuşmuş olsa gerek. Bizim şu andaki bulgularımız elimizdeki belgeler pek de onların iyi niyetli davrandığı kadar bir tablo ortaya koymuyor" dedi. (hürriyetplanet)