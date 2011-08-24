-Rusya Suriye'ye ambargoya karşı MOSKOVA (A.A) - 24.08.2011 - Rusya'nın BM Büyükelçisi Vitaliy Çurkin, Suriye'ye karşı ambargo uygulanması zamanının geldiği görüşüne katılmadıklarını söyledi. Çurkin, Rus İtar-Tass ajansının, Suriye'ye karşı ambargo uygulamak için uygun zamanın gelip gelmediği yolundaki sorusuna, "Hayır. Biz böyle düşünmüyoruz" yanıtını verdi. Rusya'nın, BM Güvenlik Konseyi'nin 3 Ağustos'ta Suriye ilgili yayımladığı açıklamayı yeterli bulduğunu kaydeden Çurkin, Şam'a yönelik yaptırımlar için bir neden olmadığını savundu. -Rusya'dan Libya'ya acil görüşme çağrısı- Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, Libya lideri Muammer Kaddafi ve muhalefete çatışmalara son verip görüşmelere başlamaları çağrısında bulundu. Moskova'nın, ülkedeki birliği sağlayabilmesi halinde muhalefeti ülkenin resmi hükümeti olarak tanıyabileceğini kaydeden Medvedev, muhalefetin başarılarına karşın Kaddafi'nin hala etkisinin ve askeri kapasitesinin bulunduğunu savundu.