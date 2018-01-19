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Dünya

Rusya, Suriye'nin IT altyapısının düzeltilmesine yardımcı olacak

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 19 Ocak (DHA) - Rusya İletişim Bakanı Nikolay Nikiforov, Rusya’nın Suriye’ye IT (bilişim teknolojileri) altyapısının ve iletişim teknolojilerinin düzeltilmesi konusunda yardımcı olacağını duyurdu

19 Ocak 2018 16:22

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 19 Ocak (DHA) - Rusya İletişim Bakanı Nikolay Nikiforov, Rusya’nın Suriye’ye IT (bilişim teknolojileri) altyapısının ve iletişim teknolojilerinin düzeltilmesi konusunda yardımcı olacağını duyurdu.
Nikiforov Rus haber ajansı Ria Novosti’ye yaptığı açıklamada, “Çoğu yasadışı olan silahlı birliklerin katılımcıları internet üzerinden militan topluyor ve terör propagandası internet üzerinden yayılıyor. Bizim bu eylemleri enformasyon alanında aşmak için güçlerimizi birleştirmemiz gerek. Bu işbirliği yasak bilgi yayılımını durdurmak için Rusya’nın tecrübelerini paylaşmaktan oluşabilir” dedi.
Bakan, bunun Suriye gibi bir ülkede istikrarın sağlanması için kritik olduğunun altını çizdi ve Rusya’nın teknolojilerini paylaşmaya hazır olduğunu söyledi.

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