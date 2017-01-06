Rusya Suriye’den asker çekmeye başladı

Rusya Genelkurmay Başkanı'na atıfta bulunan haber ajansları, Rusya'nın Suriye'de bulunan asker sayısını azaltmaya başladığını duyurdu.
Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'un TASS haber ajansında yer alan açıklamasında, "Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetler Başkomutanı (Devlet Başkanı) Vladimir Putin'in kararıyla, Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki güçlerini azaltmaya başlıyor” ifadelerine yer verdi.
Gerasimov, Suriye'nin Akdeniz kıyılarında görevde olan Amiral Kuznetsov uçak gemisi yönetimindeki deniz filosunun ülkeden ilk ayrılacak grup arasında yer alacağını belirtti.
Putin, Aralık ayında, Suriye'deki muhalif gruplar ve Suriye hükümeti arasında ateşkes sağlanması durumunda Rusya’nın Suriye'deki asker varlığını azaltmayı kabul etmişti.
Astana görüşmeleri 23 Ocak'ta
Suriye ateşkes görüşmelerinin 23 Ocak'ta Kazakistan'ın Astana kentinde başlaması bekleniyor.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Artan ihlalleri durduramazsak Astana süreci akamete uğrayabilir. Ateşkes anlaşmasından sonra ihlalleri görüyoruz " açıklamasını yapmıştı.
Çavuşoğlu, 9-10 Ocak'ta Rusya'dan uzmanların Dışişleri Bakanlığı'na gelerek Astana sürecini planlayacaklarını kaydetmişti.
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Reuters, BS/GA