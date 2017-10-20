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Rusya: Suriye'deki operasyon yakında sona erecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'de IŞİD'e karşı yürütülen operasyonun yakında tamamlanacağını açıkladı

20 Ekim 2017 02:57

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile görüşmede, "Suriye'deki durum, teröre karşı mücadeledeki nihai başarının elde edilmesi bağlamında son aşamaya yaklaştı" dedi.

Sputnik'in haberine göre, IŞİD ve Nusra'ya karşı mücadele eden tüm tarafların çabalarıyla teröristleri yenilgiye uğratmanın mümkün olduğunu kaydeden Lavrov, "Sanırım tüm bunlar en yakın zamanda sona erecek" dedi.

Lavrov ayrıca Suriye krizinin çözümüyle ilgili siyasi sürecin etkinleştirilmesine destek verdiklerini de sözlerine ekledi.

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