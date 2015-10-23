Rusya: Suriye'deki militanlar Türkiye ve Ürdün'e kaçıyor

Rus hava güçlerinin Suriye 'de üç haftada 819 hedefi vurduğunu açıklayan Rusya Genelkurmay Başkanlığı'nın Ana Operasyon Dairesi Başkanı Andrey Kartapolov, Rusya'nın hava operasyonları nedeniyle saldırı kapasitelerini yitiren teröristlerin Türkiye ve Ürdün'e kaçtığını söyledi.

Sputnik'in haberine göre, Rusya Genelkurmay Başkanlığı'nın Ana Operasyon Dairesi Başkanı Andrey Kartapolov, Rus hava güçlerinin, Suriye'deki operasyonların başladığı 30 Eylül 'den bu yana 934 sorti gerçekleştirip 819 hedefinin imha edildiğini söyledi.

Rusya'nın hava saldırıları nedeniyle terörist grupların saldırı kapasitesini kaybettiğini belirten Kartapolov, ''Bu nedenle gruplar hâlinde Türkiye ve Ürdün'e kaçıyorlar. Teröristlerin bazı saha komutanları Suriye ordusuna bölgesel ateşkes ve müzakere önerdi" dedi.

Rus güçlerinin Deyr ez-Zor’da IŞİD’in Irak’tan ikmal için kullandığı bir köprüyü yok ettiğini sözlerine ekleyen Kartapolov, “Kaydetmek isterim ki saldırı, Amerikalı ortaklarımızın iddialarına göre tamamen IŞİD kontrolünde bulunan bölgede gerçekleştirildi” ifadesini kullandı.

Bu arada Rus yetkili, Suriye ordusunun Halep, Lazkiye, İdlib, Humus ve Şam'da kara operasyonları düzenlemeye devam ettiğini de söyledi