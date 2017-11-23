Rusya, Suriye'deki asker sayısını azaltıyor!

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Suriye'deki Rus askeri varlığının muhtemelen azaltılacağını söyledi.

Gerasimov'a Rusya, Türkiye ve İran liderlerinin kabul ettiği ortak bildiri çerçevesinde bu ülkedeki Rus askeri varlığının yakın gelecekte azaltılıp azaltılmayacağı soruldu. Gerasimov, "Muhtemelen azaltılacak" yanıtını verdi.

Rusya, 2015 yılının sonunda Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın lehine krize müdahil olarak savaşın gidişatını önemli ölçüde etkilemişti. Rusya'nın askeri gücünü ne oranda azaltacağı ise henüz bilinmiyor.