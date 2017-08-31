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Dünya

Rusya, Suriye'de ulusal ateşkes komitelerine destek vereceğine dair söz verdi

Siyamend Kaçmaz, Moskova, 31 Ağustos, (DHA)-Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye birliklerinin Komutanı Sergey Surovikin, Suriye'de çatışmasızlık alanlarında ateşkesin sağlanmasına ilişkin ve bu alanlardaki ulusal ateşkes komitelerin inisiyatifiyle oluşan

31 Ağustos 2017 12:13

Siyamend Kaçmaz, Moskova, 31 Ağustos, (DHA)-Rusya Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye birliklerinin Komutanı Sergey Surovikin, Suriye\'de çatışmasızlık alanlarında ateşkesin sağlanmasına ilişkin ve bu alanlardaki ulusal ateşkes komitelerin inisiyatifiyle oluşan tüm konuların Rusya tarafından en kısa zamanda değerlendirileceğini bildirdi. 

Surovikin komitelerin video konferansında yaptığı açıklamada, \"Acil bir şekilde değerlendirilmesi gereken konular varsa, bütün çatışmasızlık alanlarındaki ulusal ateşkes komitelerinin belirlediği her konuyu en kısa zamanda incelemeye hazırız\" ifadesini kullandı. 

Ortak video konferansına Humus, Doğu Guta çatışmasızlık alanlarındaki ve ülkenin batısındaki ulusal ateşkes komitelerinin temsilcileri katıldı. 

 

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