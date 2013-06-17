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Dünya

Rusya, Suriye'de uçuşa yasak bölgeye karşı

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Alexander Lukashevich düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada Rusya'nın Suriye'de uçuşa yasak bölgeye izin vermeyeceğini söyledi.

17 Haziran 2013 19:51

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Alexander Lukashevich düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada Rusya'nın Suriye'de uçuşa yasak bölgeye izin vermeyeceğini söyledi. 

Muhaliflere silah yardımı ve Suriye'de uçuşa yasak bölge gibi tartışmalarda uzun bir süre temkinli tutumunu koruyan ABD'nin, geçtiğimiz hafta "Suriye ordusunun kimyasal silah kullandığının belirlendiği" yönünde bir açıklama yapması ve muhaliflere hafif silah yardımı yapılacağını duyurmasının ardından uçuşa yasak bölge tartışmaları yeniden gündeme gelmişti.

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