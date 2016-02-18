Rusya: Suriye'de uçuşa yasak bölge Merkel'in değil Türkiye'nin inisiyatifinde

Merkel'in Suriye'de uçuşa yasak bölge fikrine onay vermesini değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov "Uçuşa yasak bölge Merkel'in değil Türkiye'nin inisiyatifinde" dedi.

CNN Türk'ün haberine göre; Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Lavrov, Münih'teki Suriye görüşmelerinde alınan çatışmayı durdurma kararıyla ilgili olarak "Her şey Amerikalılara bağlı" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in "uçuşa yasak bölge" açıklamasına da değindi. Lavrov, "Uçuşa yasak bölge Merkel'in değil Türkiye'nin insiyatifi" diye konuştu.