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BBC Türkçe

Rusya: Suriye'de Türkiye'yle ortak operasyon gerçekleştirdik

Rusya Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus savaş uçaklarının Suriye'nin El Bab kenti yakınlarında IŞİD'e karşı ortak operasyon düzenlediğini açıkladı.

27 Ocak 2017 00:35

Rusya, Suriye'nin El Bab kenti yakınlarında Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) hedeflerine Türkiye ile ortak operasyon gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın SU-24M ve SU-35S tipi, Türkiye'nin de F-16 ve F-4 tipi uçaklarının katıldığı ortak operasyonda Rus savaş uçaklarının IŞİD'e ait üç idare ve iletişim merkezinin imha edildiğini duyurdu.

Bakanlık, operasyonda IŞİD militanlarının kaldığı yerlerin de hedef alındığını da açıkladı.

Interfax ajansının yayınladığı açıklamada, operasyonun Türk ve Rus ordusunun istihbarat paylaşımı sayesinde gerçekleştiği, daha önce de 18 ve 21 Ocak tarihlerinde benzer operasyonların düzenlendiği belirtildi.

23 militanın öldürüldüğünü duyurmuştu
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