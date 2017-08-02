"Rusya Suriye'de ölen asker sayısını gizliyor"

Rusya'nın, Suriye'de ölen asker sayısını gizlediği öne sürüldü.. Rus Savunma Bakanlığı, Reuters'ın haberini 'Baştan sona yalan' sözleriyle yalanladı.

Reuters’ın fotoğraflarla da desteklediği habere göre, bu yıl Suriye’de hayatını kaybeden Rus askeri sayısı en az 40 olmasına rağmen, Moskova resmi sayıyı 10 olarak açıkladı.

İddiaya göre, sadece Nisan 2017’de 21 Rus askeri hayatını kaybetti.

Haberde, hayatını kaybedenlerin arasında özel güvenlik firmalarında görev yapan paralı askerlerin de bulunduğu öne sürüldü. İddiaya göre ölen 41 askerden en az 21’i özel şirketler aracılığıyla Suriye’ye götürüldü

Reuters, Vagner lakaplı bir kişinin Rus paralı askerlerin Suriye’ye gönderilmesine komuta ettiğini öne sürdü. İddia, birden fazla kaynağa dayandırıldı.

Rusya Suriye'de 'paralı asker ordusu' kurmuş

Suriye’de öldürüldüğü yakınları tarafından doğrulanan bir paralı askerin, ayda 6 bin dolar maaş vaadiyle savaşa gönderildiği öne sürüldü.

Reuters, iddialarını yerel yetkililerin yanı sıra aile bireylerine ve ölen askerlerin arkadaşlarına doğrulattığını belirtti.

Moskova iddiaları sert dille yalanladı

Moskova yönetimiyse iddiaları sert bir dille yalanladı. Rus Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, haber için ‘baştan sona yalan’ ifadesi kullanılarak, “Bu Reuters’ın, Rusya tarafından IŞİD teröristlerini yok etmek ve Suriye’ye barış getirmek amacıyla yürütülen operasyonu ilk itibarsızlaştırma çabası değil” dendi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov da Suriye’deki çatışmalarda öldürülen kişilerin siviller olduğunu, orduyla ilişkileri bulunmadığını söyledi. Peskov, paralı asker olduğu iddia edilen kişilerin gönüllü olarak Beşar Esad yönetimi için savaştıklarını belirtti.