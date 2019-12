Rusya: Suriye'de olanlar iç savaşa benzedi

T24

'Çember daralıyor'



Arap Birliği'nden ültimatom



Rus Dışişleri Lavrov, şiddetin durması için Arap Birliği'nin tüm taraflara çağrıda bulunması gerektiğini söyledi.Moskova, geçen ay şiddet olaylarını kınayan ve hükümetle muhalif gruplar arasında diyalog çağrısı yapan bir BM Güvenlik Konseyi kararını veto etmişti.Geçen Çarşamba günü, taraf değiştiren askerlerden oluşan Özgür Suriye Ordusu adlı örgütün, Şam'daki bir ordu üssüne saldırı düzenlediği belirtilmişti.Saldırının ayrıntıları tam olarak bilinmiyor, ancak henüz doğrulanmamış haberlere göre olayda altı asker öldü.Lavrov, Rus medyasına yaptığı açıklamada, "Televizyonda sözde Özgür Suriye Ordusu adlı yeni bir gücün bir hükümet hedefine organize bir saldırı düzenlediği haberini gördük. Bu tamamen iç savaşa benzer bir durum. Her nerede gelirse gelsin şiddet olaylarını durdurmak gerekli. Önemli, çünkü Suriye'deki şiddet sadece hükümetten kaynaklanmıyor" diye konuştu.Fransa Dışişleri Bakanı Juppe ise, dün yaptığı açıklamada Suriye rejimi etrafındaki "çemberin daraldığını" söylemişti.Juppe parlamentoda yaptığı konuşmada, "Suriye halkı mücadelesini kazanacak ve Fransa onlara yardım etmek için elinden geleni yapacak" demişti.Türkiye temasları sırasında, Juppe ve Türk yetkililerin uluslararası toplumun Suriye lideri Beşar Esad üzerindeki görevi bırakma baskısını arttırma yollarını ve Esad sonrası dönemi ele almaları bekleniyor.Ankara'daki BBC Muhabiri Jonathan Head, 'Arap Baharı' adı verilen süreç sırasında Türkiye ve Fransa'nın hep aynı tutumu takınmadığını, ama Suriye'nin şu an tamamen tecrit olduğu konusunda hemfikir olduklarını söylüyor.Ankara'daki görüşmelerde ayrıca, Suriye konusunda BM Güvenlik Konseyi'nde neler yapılabileceğinin görüşülmesi bekleniyor.Arap Birliği'nin dünkü toplantısında da , Suriye'de "protestoların kanlı bir biçimde bastırılmasına" son verilmesi için Şam hükümetine üç gün süre tanındığı açıklanmıştı.Fas'ta toplanan Birliğin Dışişleri Bakanları Zirvesi'nin ardından yapılan açıklamada ayrıca, uluslararası gözlemcilerin ülkeye girişine izin verilmesi istenmişti.Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Hamid bin Yasim el Hani, Şam yönetiminin işbirliği yapmaması halinde yaptırımlara hazır olması gerektiğini belirtmişti.Arap Birliği'nin çağrısına Fas'ta bulunan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da katılmıştı.Dördüncüsü düzenlenen Türk Arap İşbirliği Forumu toplantısı sonunda yayımlanan bildiride, "Suriye'de hükümetin baskılarına karşı sivillerin korunması için acil tedbir alınmalı" denildi.Bildiride ayrıca Suriye'ye "her tür dış müdahaleye karşı olunduğu da" dile getirildi.