Rusya Suriye'de nükleer santral inşa edebilir

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Şmatko, Şam'daki Medvedev ve Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad görüşmesinin ardından gazetecilerin sorusu üzerine, Rusya'nın İran'ın Buşehr kentindeki nükleer santrali bitirmelerinin ardından da Tahran ile nükleer alandaki işbirliğini sürdürebileceklerini belirterek, "İran ile enerji alanındaki işbirliğini hafif su reaktörlerinin inşaatı da dahil tam kapsamlı bir şekilde sürdürmek istiyoruz" ifadesini kullandı.



Bu arada Esad, Medvedev ile bugünkü görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, Rus liderle petrol ve gaz alanında işbirliği konularını ele aldıklarını belirterek, "Aynı zamanda konvansiyonel veya nükleer elektrik santralleri inşası konusunu da ele aldık" diye konuştu.



"Orta Doğu sorunu"



Medvedev, bir gazetecinin sorusu üzerine Moskova'da bir Orta Doğu konferansı düzenlenmesi yönündeki önerilerine yineledi, ancak ABD'nin bu sorunun çözümü konusunda daha fazla inisiyatif alması gerektiğini belirterek, "Esad ile Amerikan tarafının bu sorunun çözümünde daha aktif rol alabileceği konusunda hem fikirim. Orta Doğu sorununun çözümünde mekik diplomasisi ve dolaylı görüşmelerin yardımı olabilir" dedi.



Bu arada, iki liderin görüşmesinin ardından yayımlanan ortak bildiride, İsrail'e Nükleer silahların Önlenmesi Anlaşması'na katılması çağrısında bulunularak, İsrail'in nükleer tesislerini Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (UAEK) denetimine açması istendi.



Ortak bildiride Rusya ve Suriye'nin Orta Doğu'daki tehlikeli gerginlikten büyük endişe duyduğu ve İsrail'in yerleşim planları kınanarak, "Taraflar, Orta Doğu'da İsrail'in işgalinin devam etmesi yüzünden artan tehlikeli gerginlikten büyük endişe duyuyor" ve "İsrail'in Arap topraklarını işgali gibi her türlü tek taraflı yerleşim faaliyetlerini kınıyoruz" denildi. (Cumhuriyet)