Rusya, Suriye'de kimyasal silah kullanımının soruşturulmasını 'veto' etti

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 24 Ekim (DHA)- SURİYE\'de kimyasal silah kullanımını araştıran komitenin görev süresinin bir yıl daha uzatılmasını öngören tasarı Rusya tarafından veto edildi. ABD\'nin hazırladığı tasarıda Suriye\'de ne tür kimyasal silahların kimler tarafından kullanıldığının araştırılması için ek süre isteniyordu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi\'nde oylanan tasarıda, Güvenlik Konseyi daimi üyesi olan Rusya sekizinci kez Suriye\'den yana veto hakkını kullandı. Oylamada başka bir daimi üye olan Çin çekimser kalırken, Bolivya da Rusya\'dan yana tavır alarak \'hayır\' oyu kullandı. Güvenlik Konseyi\'nin öteki 11 üyesinin tasarı lehine oy kullanmasına karşın, Rusya\'nın \'veto\' hakkını kullanması nedeniyle tasarı geçerlilik kazanmadı.

