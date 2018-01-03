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Dünya

Rusya: Suriye’de helikopter teknik arıza nedeniyle düştü

Mergim Özdamar / İstanbul, 3 Ocak (DHA) – Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusuna ait bir Mi-24 helikopterinin, yılbaşı gecesi Suriye'nin Hama askeri hava limanı yakınlarında "teknik arıza" nedeniyle düştüğünü açıkladı

03 Ocak 2018 16:24

Mergim Özdamar / İstanbul, 3 Ocak (DHA) – Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusuna ait bir Mi-24 helikopterinin, yılbaşı gecesi Suriye\'nin Hama askeri hava limanı yakınlarında \"teknik arıza\" nedeniyle düştüğünü açıkladı.
Bakanlık açıklamasına göre, helikopter, \"ateş hattında vurulduğu\" için değil, \"fazla sert\" iniş denemesi sırasında düştü. Açıklamaya göre, 31 Aralık’ta gerçekleşen kazada iki pilot yaşamını yitirirken, yaralanan bir teknisyen de Khmeimim Hava Üssüne nakledildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Aralık ayı ortasında, Rus birliklerinin ülkeden çekileceğini duyurmak için Khmeimim Hava Üssü\'nü ziyaret etmişti.
Rusya, IŞİD, el-Nusra ve diğer terör gruplarının yenilmesinde önemli bir rol oynadı. Russia Today\'in Rusya Savunma Bakanlığı\'na dayandırdığı haberine göre, Suriye\'deki operasyonlarda yaklaşık 60 bin terörist \"etkisiz hale\" getirildi.

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