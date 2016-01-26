Rusya: Suriye'de barış görüşmelerine Kürtler katılmadan anlaşmaya varılması imkânsız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cenevre'de gerçekleşecek olan Suriye barış görüşmelerine ilişkin olarak, "Suriye'de barış görüşmelerine Kürtler katılmadan anlaşmaya varılması imkânsız" açıklaması yaptı.

Türkiye, YPG'nin görüşmelere katılmasına karşı çıkıyor.

Lavrov, 2015'e dair dış politika değerlendirmesi yapacağı yıllık basın toplantısını düzenledi.

Sputnik'te yer alan habere göre Lavrov'un konuşmasından satır başları şöyle:

* Rusya'nın Suriye'de hava operasyonlarına başlaması bu ülkedeki durum için bir dönüm noktası oldu.

* Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi ve dünyanın en büyük ülkelerinden biri olarak Suriye krizine dahil olma hakkını kullandı.

* Terörizmi yalnızca askeri yöntemle yenemezsiniz, bunun için bazı siyasi ve ekonomik önlemler de almak gerek.

* Rusya İran'ın nükleer programıyla ilgili durumun normalleşmesine yönelik tüm adımları memnuniyetle karşılıyor ve bu konuya dair görüşmeleri aktif olarak izliyor.

* Batılı meslektaşlarımız bazen Rusya'yla 'işlerin artık eskisi gibi olmayacağını' söylüyor. Ben de bunun böyle olduğuna ikna oldum.

"Minsk anlaşmasına harfiyen uyulmalı"

* (Ukrayna'nın doğusundaki krize siyasal çözüm öngören) Minsk anlaşmasına harfiyen uyulması gerektiğinde ısrarcıyız. Bu anlaşmanın her maddesi uygulamaya geçirilmedi, özellikle de Kiev'in Donetsk ve Lugansk'la doğrudan iletişim kurmasını öngören maddeleri. Bu nedenle bu anlaşmayla ilgili çalışmaların 2016'da da sürmesine karar verildi.

* Rusya, Avrasya Ekonomik Birliği, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ve BRICS ülkeleriyle aktif bir işbirliği içinde.

* Batı, Rusya'nın sınırları yakınında NATO'nun potansiyelini geliştirerek ve Avrupa ile Asya füze kalkanı sistemleri kurarak Rusya'ya karşı yapıcı olmayan ve tehlikeli bir politika izliyor.

* Suriye'de barış görüşmelerine Kürtler katılmadan anlaşmaya varılması imkânsız