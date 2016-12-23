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BBC Türkçe

Rusya: Suriye'de ateşkese yakınız

Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Halep'teki tahliyelerin sona ermesinin ardından Suriye'de ulusal çapta bir ateşkese yakın olduklarını söyledi. Suriye Devlet Televizyonu da bomba imha uzmanlarının, Halep'te bırakılan mayın ve bubi tuzaklarını temizlediğini bi

23 Aralık 2016 16:16

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Halep'teki tahliyelerin sona ermesi ardından Suriye'de ulusal çapta bir ateşkese yakın olduklarını söyledi.

Bakan Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi.

Şoygu Putin'e, "Suriye çapında, bütünlüklü bir ateşkes anlaşmasına varmaya yakınlaştığımızı düşünüyorum" dedi.

Bu arada Suriye Devlet Televizyonu da bomba imha uzmanlarının, Halep'te bırakılan mayın ve bubi tuzaklarını temizlediğini bildirdi.

Haberde uzmanların temizlik operasyonu için üç ayrı mahalleye girdiği belirtildi.

Suriye ordusu, Cuma erken saatlerde Halep'ten sivil ve silahlı muhaliflerin tahliyesinin bitmesiyle birlikte, kentin yeniden kontrollerine girdiğini duyurmuştu.

Ahrar'uş Şam örgütü yetkilisi Ahmed Korra Ali da Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, Halep'te "son konvoyun da muhaliflerin elindeki bölgeden ayrıldığını" doğruladı.

Ordu açıklamasında "Halep'e güvenlik geri döndü" ifadelerini kullanmıştı.

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