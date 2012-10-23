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Dünya

Rusya Suriye'de ateşkese destek verdi

Lavrov, 'Rusya, Suriye’de kimden kaynaklanıyorsa kaynaklansın, şiddetin hemen durdurulmasından yana' dedi

23 Ekim 2012 02:15

Rusya, Birleşmiş Milletler(BM) Güvenlik Konseyi Suriye Özel Temsilcisi Lahdar İbrahimi’nin, Kurban Bayramı münasebetiyle taraflara yaptığı ateşkes çağrısına destek verdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İbrahimi’nin ateşkes çağrısının önemli ve zamanında yapılmış bir girişim olduğuna işaret etti. Lavrov, “Rusya, Suriye’de kimden kaynaklanıyorsa kaynaklansın, şiddetin hemen durdurulmasından yana. Rusya dış müdahale yapılmadan Suriyelilerin acı çekmesine yol açan kanlı krizin barışçıl yolla çözülmesinden yana davrandı ve davranmaya devam ediyor” şeklinde konuştu.

Suriye yönetimi ve tüm muhalif grupları İbrahimi’nin ateşkes çağrısına olumlu cevap vermeye davet eden Rusya Dışişleri Bakanı, “Bununla uzun vadeli ateşkesin sağlanması ve tüm halkın çıkarları doğrultusunda Suriye’de demokrasinin yenilenmesini sağlayacak siyasi sürecin başlatılmasına, imkan sağlanabilir.” dedi.

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