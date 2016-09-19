Rusya, Suriye’de ateşkes anlaşmasının bir kısmını açıkladı

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vitaliy Çurkin, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun gerçekleştirdiği Deyr ez Zor saldırısının ardından Moskova ile Washington arasındaki ateşkes anlaşmasından bazı bölümleri kamuoyuyla paylaştı.

Sputnik’in haberine göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD'li mevkidaşı John Kerry, 9 Eylül'de Cenevre'de yaptıkları görüşmenin ardından Suriye'de ateşkes sağlanması konusunda yeni bir anlaşmaya varıldığını ilan etmişti. ABD'nin anlaşmaya rağmen Rusya'yı ateşkes konusunda isteksiz davranmakla suçlaması nedeniyle Moskova, anlaşma metninin kamuoyuyla paylaşılmasını talep etmiş, Washington ise bu talebe karşı çıkmıştı.

Ancak ABD öncülüğündeki koalisyon uçaklarının Deyr ez Zor’daki Suriye ordusuna ait bir noktaya düzenlediği saldırı nedeniyle acil olarak yapılan BM Güvenlik Konseyi toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Çurkin, söz konusu ateşkes anlaşmasının bazı bölümlerini okudu.

"ABD, tam olarak anlayamadığımız nedenlerden ötürü, anlaşma metnini basınla ve hatta BM Güvenlik Konseyi'nin temsilcileriyle bile paylaşmayı kabul etmedi. Ancak duruma açıklık kazandırmak için bazı bölümleri okuyacağım" diyen Çurkin, şöyle devam etti: "Rusya ve ABD, Suriye'deki duruma istikrar kazandırmak için Halep yakınında özel önlemler alınması da dahil olmak üzere ortak çaba sarf edecek. Öncelikler, IŞİD ve El Nusra Cephesi kontrolündeki bölgeleri ılımlı muhalif güçlerin kontrolündeki bölgelerden soyutlamak ve ılımlı militanları El Nusra militanlarından ayırt etmek."

Çurkin ayrıca, Rusya ve ABD’nin temmuz ayında yaptığı anlaşmadan da bir bölümü gazetecilerle paylaştı.

"Ortak Uygulama Grubu'nun amacı, ABD ile Rusya arasında kapsamlı koordinasyon oluşturmak. Taraflar, IŞİD ve El Nusra'yı yenmek için Ortak Uygulama Grubu çerçevesinde çalışma yapacak. Taraflar, ateşkes tesis edilmesi ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 No'lu kararında tanımlanan siyasi geçiş sürecinin desteklenmesi için birlikte çalışma yapacak" diye devam eden Çurkin, anlaşmadaki diğer maddelerin insani konular ve sahadaki durumla ilgili olduğunu belirtti. Çurkin, "Bu hazırlıklar çok önemliydi. Bunlar durumu değiştirebilir ve El Nusra ile IŞİD'e yönelik çabaları yoğunlaştırabilir, siyasi süreç için daha iyi koşullar oluşturabilirdi" diye ekledi.