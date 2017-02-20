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Dünya

Rusya: Suriye’de 4 askerimiz hayatını kaybetti

"Rus doktorlar yaralı askerlerin hayatlarını kurtarmak için savaşıyor"

Fotoğraf: Arşiv

20 Şubat 2017 19:05

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'de bir aracın patlaması sonucu 16 Şubat'ta dört Rus askerin hayatını kaybettiğini, ikisinin de yaralandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tiyas hava üssünden Humus'a hareket etmekte olan Suriyeli askerlerin yer aldığı bir konvoy ve Rus askeri danışmanların yer aldığı araç 16 Şubat'ta hedef alındı.

Telsizle kontrol edilen bir bombanın patlatılması sonucu dört Rus asker yaşamını yitirdi, iki asker de yaralandı.

"Rus doktorlar yaralı askerlerin hayatlarını kurtarmak için savaşıyor" denilen açıklamada, patlama sonucu Suriyeli askerlerin zarar görüp görmediğiyse belirtilmedi.

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