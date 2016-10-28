Rusya, Suriye ve İran Suriye'yi görüşüyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile Moskova'da biraraya geldi. Lavrov önce Cevad Zarif ardından ise Velid Muallim ile ayrı ayrı görüştü.

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim Interfax ajansına yaptığı açıklamada, Suriye yönetiminin Suriye içinde diyaloğu yeniden başlatmaya hazır olduğunu söyledi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın sivil halkın kenti terketmesi güvencesi verilmesi halinde, Halep'te ateşkese de hazır olduğunu belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov son gelişmelerin teröre karşı taviz vermeksizin bir mücadele yürütülmesinin ne kadar önemli olduğnu gösterdiğini ifade etti. Lavrov, Rus savaş uçaklarının on günden bu yana Halep'e saldırı düzenlemediğini de söyleyerek, Suriye ve İranlı meslektaşları ile yapıcı bir görüşme yapmayı umut ettiğini belirtti. Lavrov, Suriye için bir Marshall planı düşünüldüğünü de belirtti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de benzer açıklamalar yaptı.

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dpa/Reuters, HT/BÖ