Rusya: Suriye ordusu Türkiye ile anlaştığımız geçici sınıra ulaştı

Türkiye’nin El Bab’da yürütttüğü operasyonlar sona gelirken, Rusya’dan da Suriye Ordusu’nun ilerleyişine dair açıklama geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, "Suriye ordusu, Türkiye ile daha önce kararlaştırılan geçici sınır çizgisine ulaştı" ifadesini kullandı.

Nerdun Hacıoğlu'nun Hürriyet'te yer alan haberine göre, Suriye'de terör örgütü IŞİD'ın kontrolünde olan stratejik öneme sahip El Bab bugün Türkiye'nin desteklediği unsurlar batıdan girerken, Suriye rejimine bağlı güçler de kasabanın 1 km. güneyindeki Tadif'i ele geçirdi.

Akşamüstü Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye ordusunun Tadif'te 650 IŞİD militanını etkisiz hale getirdiği, İki tank, dört zırhlı personel taşıyıcı ve 18 ağırlı silahlı arazi aracını ele geçirdiği belirtildi. Açıklamada "Başarılı Tadif operasyonuyla Suriye hükümet kuvvetleri, Türkiye ile daha önce anlaşmaya varılan ve ÖSO ile geçici sınırı belirleyen çizgiye ulaşmış oldu" denildi.

Rusya, çatışmadaki tarafların nerede duracağını belirleyen ve "demarkasyon çizgisi" olarak da bilinen geçici sınır hattı konusunda Ankara ile varılan anlaşmanın detaylarına değinmedi.

Ancak IŞİD bölgesine doğru kuzeyden ilerleyen Fırat Kalkanı güçleri ile güneyden gelen rejim güçlerinin bugün itibariyle bulundukları konuma bakıldığında, bu geçici sınırın M4 Karayolu olabileceği görülüyor.

Bu karayolu, doğuda IŞİD'ın merkezi Rakka ile batıda muhaliflerin geçen yıl sonu tahliye ederek rejim güçlerine bıraktığı Halep'i birbirine bağlıyor. El Bab da bu iki kent arasında stratejik bir konumda bulunuyor.

TSK ve Esad güçlerinin El Bab'a aynı anda girmesi durumunda çatışma riskinin artacağı belirtilmişti. Son açıklama, Esad'ın Moskova'ya, Türkiye'nin kontrolündeki bölgeye doğru daha fazla ilerlememe sözü verdiği şeklinde yorumlandı.

Bu arada YPG'nin de Rakka'ya yaklaştığı bildiriliyor. Suriye’deki Kürt kaynaklara dayanan Rus haber ajansları, YPG’nin Ebu Talal, Şanina ve Tal Mahlas köylerini de aldığını, Rakka’ya sadece 5 km mesafede bulunduklarını duyurdu.