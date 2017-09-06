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Dünya

Rusya: Suriye Ordusu, IŞİD'e büyük darbe indirdi

"Deyr ez Zor önceki önceki tüm zaferlerden daha önemli"

06 Eylül 2017 16:26

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin desteğini alan Suriye Ordusu'nun ülkenin orta ve doğu bölgelerinde IŞİD'e büyük darbe indirdiğini söyledi.

Sputnik'in haberine göre, basın toplantısı düzenleyen Rudskoy, "Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin desteğini alan Suriye hükümet güçleri, son iki hafta içinde ciddi başarılar elde ederek, ülkenin orta ve doğu bölgelerinde IŞİD'e büyük darbe indirdi. Bu süre zarfında 4.800 kilometrekarelik alan geri alınırken, 59 yerleşim birimi militanlardan temizlendi" dedi.

"Deyr ez Zor önceki önceki tüm zaferlerden daha önemli"

Deyr ez Zor'da kazanılan muharebenin önemine dikkat çeken Rudskoy, burada kazanılan zaferin daha önce kazanılan tüm zaferleri gerek önem gerekse de kapsam bakımından geride bıraktığını vurguladı.

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