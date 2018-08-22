Rusya: Suriye ordusu bizden önce topraklarının yüzde 8'ini elinde tutuyordu, bu oran yüzde 96.5'e çıktı

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Suriye'nin çağrısıyla ülkedeki çatışmada bir taraf olmasının ardından Suriye ordusunun kontrolündeki toprakların yüzde 8'den yüzde 96.5'e çıktığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus güçlerinin Suriye'deki terörist gruplara karşı 2015'te başlattığı operasyonlardan bu yana ülkede elde edilen sonuçlara ilişkin bir video yayınladı. Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre videoda, ağırlıklı olarak Rus hava güçlerinin düzenlediği fakat bazen Rus donanma güçlerinin de dahil olduğu operasyonlar sonucunda Eylül 2015'ten önce ülke topraklarının sadece yüzde 8'ini denetiminde bulunduran Suriye ordusunun şu anda toprakların yüzde 96.5'inin kontrolünü elinde tuttuğu belirtildi.

Ayrıca videoda, Rus güçlerinin operasyonları boyunca Suriye'de 86.000 militanın ve militan gruplarından 830 'komutan'ın öldürüldüğü bilgisine de yer verildi. Bakanlığın yayınladığı videoda, operasyonlarda 434'ü general rütbesinde olmak üzere 63.000 Rus askerlerin savaş deneyimi kazandığı da kaydedildi. Ayrıca, Suriye'de Rus hava gücü ekiplerinin yüzde 91'inin, Rus stratejik hava gücü ekiplerininse yüzde 60'ının bu operasyonlarda yer aldığı belirtildi.