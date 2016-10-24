Rusya: Suriye konusunda Ankara'yla istihbarat paylaşıyoruz

Rusya Parlamentosu Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komisyonu Başkanı Birinci Yardımcısı Franz Klintsevich, Moskova’yla Ankara’nın Suriye’deki Fırat Kalkanı Harekâtı için istihbarat paylaşımında bulunduğunu açıkladı.

Tass haber ajansının Rus Izvestia gazetesine dayandırdığı habere göre, geçen hafta görüşen Vladimir Putin ve Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’deki Fırat Kalkanı Harekâtı için istihbarat paylaşımı konusunda anlaşmaya vardı.

Klintsevich, "İlgilerini çekebilecek telsiz dinlemelerini, radarlardan elde edilen bilgileri ve görsel istihbarat bilgilerini Türklere veriyoruz. Karşılığında onlar da bizimle bilgi paylaşıyor. Türklerin özel hizmetleri ve ajan ağı Suriye’deki çok etkin" diye konuştu.

İki ülke arasındaki ilişkilerin darbe girişiminden sonra güçlendiğini söyleyen Klintsevich, “Türkiye bir NATO ülkesi olsa da, dolaylı olarak bazı Batılı güçlerin işi olabilecek darbe girişiminden dolayı çok rencide oldular. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk yönetimi Rusya’yla anlaşma yapabileceklerini anladı” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Salı akşamı telefonda görüştüğü Rus lideri Putin'le Halep için yaptıkları 'mutabakatı' anlatmıştı. Rusya'nın bombardımanlarını durdurduğunu söyleyen Erdoğan, "Nusra'nın orayı terk etmesi noktasında ricaları oldu. Arkadaşlarımıza bu konuda gerekli talimatı verdik, onlar da bu çalışmayı yapmak suretiyle, 'El Nusra'yı Halep'ten çıkarmak ve Halep halkının bu noktadaki huzurunu sağlamak için bir çalışmanın içerisinde olalım' diye aramızda böyle bir mutabakatı görüştük" demişti.