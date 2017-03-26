Rusya: Suriye ile enerji alanında işbirliğini görüşüyoruz

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Rusya'nın Suriye hükümetiyle enerji alanında işbirliğini görüştüğünü, görüşmelerde Rus şirketlerin çalışanlarının güvenliğine vurgu yapıldığını söyledi.

Kuveytli Al Siyasa gazetesine konuşan Novak, "Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Ali Ghanem’le 8 Kasım 206’da gerçekleştirdiğimiz son görüşmede bazı Rus şirketlerin petrol ve gaz keşif ve üretim projelerinde yer almasını görüştük. Bu konuda görüşürken Rus şirketlerin çalışanlarının güvenliğinin sağlanmasına vurgu yapıldı” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın Suriye’de yalnızca terörle mücadele etmediğini, ülkedeki siyasi istikrarın sağlanmasına da destek verdiğini belirten Novak, "Rus şirketlerin Suriye’deki enerji projelerinde yer alması durumunda şirketlerin çalışanlarının güvenliğinin gerektiği gibi sağlanacağından eminim" dedi

Novak, ayrıca İran’ın 27 Mart Pazartesi günü Rus şirketlere yeni sözleşmeler sunmayı planladığını da aktardı.