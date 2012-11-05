Rusya Suriye için Cenevre Anlaşması'nı önerdi

Kahire önemli bir görüşmeye evsahipliği yaptı; Rusya, BM ve Arap Birliği temsilcileri Suriye'yi görüştü. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, çözüm için Cenevre Anlaşması'nın devreye sokulmasını istedi; BM Temsilcisi Brahimi, Güvenlik Konseyi'ne karar çağrısında bulundu.



Suriye'deki gelişmeler Mısır'da masaya yatırıldı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler'in Suriye Özel Temsilcisi Lakdar Brahimi ve Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil Arabi, Mısır'ın başkenti Kahire'de üçlü bir toplantı gerçekleştirdi.

Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından kameraların karşısına geçen Lavrov, Suriye'de çözüm için Cenevre Anlaşması'nı adres gösterdi.

Lavrov, "Cenevre'de alınan kararların uygulanması gerektiğini düşünüyoruz. Ancak batılı ülkeler ve bölgedeki bazı ülkeler, Suriye hükümetiyle değil, sadece muhaliflerle görüşüyor. Hatta onları zafer kazanana kadar savaşmak için yüreklendiriyorlar" dedi.

Rusya'nın Suriye'ye yönelik askeri bir müdahaleye karşı olduğunun bir kez daha altını çizen Lavrov, Cenevre Anlaşması varken Birleşmiş Milletler'in bir karar almasına gerek olmadığını da belirtti.



Brahimi'den tam tersi açıklama



Aynı basın toplantısında Suriye Özel Temsilcisi Brahimi'den ise tam tersi bir açıklama geldi.

Brahimi, Suriye'de siyasi çözüm için Cenevre Anlaşması çerçevesinde bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı alınması gerektiğini söyledi.

Arap Birliği Genel Sekreteri ise Suriye'de çözüm için önce akan kanın durması gerektiğine dikkat çekti.

Uluslararası toplumun Haziran'da Cenevre'de üzerinde anlaştığı plan, Suriye'deki çatışmaların kurulacak geçişin hükümetiyle aşılmasını öngörüyor.