Rusya: Suriye'de muhaliflerin militanlardan ayrılması için net çalışma konusunda Türkiye'yle mutabakat sağladık

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ile Türkiye'nin Suriye'deki muhaliflerin militanlardan ayrılması konusunda daha net bir çalışma yapılması konusunda mutabakat sağladığını söyledi.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Lavrov, Moskova'da Güney Sudan Dışişleri Bakanı Awut Deng Acuil ile düzenledikleri ortak basın toplantısında dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla yaptıkları telefon görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Lavrov, "Militanlar İdlib'den çıkmaya devam ettikçe radikal grupların etkisi daha da artıyor. Bu nedenle, dün Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla yaptığımız telefon görüşmesinde bu konuyu etraflıca istişare ettik. Siyasi sürece katılmaya hazır olan vatansever silahlı muhaliflerin BM Güvenlik Konseyi tarafından terörist olarak tanınan gruplardan ayrılmasına ilişkin mutabakatın uygulanması için daha net bir çalışma yapılması konusunda anlaştık. Bunun yerine getirilmesi gerekli" dedi.

Lavrov, Rusya ve Türkiye'nin söz konusu mutabakatı en kısa sürede hayata geçirme niyetinde olduğunun altını çizdi.