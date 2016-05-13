Rusya: Şu anki Türkiye iktidarıyla ilişkilerin düzelmesi mümkün değil!

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’ya ait uçağın Türkiye tarafından düşürülmesinden sonra başlayan gerginliğin şimdiki Türk iktidarıyla düzelmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

Sputnik’e konuşan Zaharova, “Şimdiki Ankara iktidarıyla Rus-Türk ilişkilerinin düzelmesi mümkün değil. Görüyorsunuz, işte Erdoğan’ın son ‘Karadeniz, Rus gölüne dönüşüyor’ açıklamasını. Konu kapanmış gözüküyor” dedi.

Zaharova, Türk basını ve sosyal paylaşım sitelerinden edinilen bilgilere göre, İzmir Savcılığının 24 Kasım 2015'de Rus pilotun ölümüyle ilgisi olan Alparslan Çelik'e soruşturma açılmasını reddettiğinin öğrenildiğini belirtti.

Zaharova konuyla ilgili açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Bu karar kanıtların yetersizliği ve Çelik'in suç ortaklarının yakalanmamasıyla açıklanıyor. Türk kolluk kuvvetlerinin bu tavrı endişe ve kafalarda birçok soru uyandırıyor. Genel olarak, Türk adaletinin isteyerek ağır bir suçu işlediğini kamuoyu önünde ilan eden bir kişinin suçunu düşürmeye çalışıyor gibi görünüyor. Yaşananlarda hiçbir şekilde şeffaflık yok. Ankara suçun bir kısmını üstlenmekten kaçıyor, çünkü buna özellikle onun eylemleri, korkak ve hain eylemleri uçağın düşmesine ve Rus pilotun ölümüne sebep oldu. Bu sebepten dolayı, Rusya, Türk hükümetini Rus pilotun ölümünde suçu olan herkesin bulunması ve cezalandırılması için gerekli önlemleri almaya çağırıyor. Konu sadece Alparslan Çelik'ten ibaret değil, bu olayda yer alan ve onun emrinde olan herkesi kapsıyor."

Erdoğan ne demişti?

Erdoğan 10. Balkan ülkeleri Genelkurmay Başkanları toplantısında “NATO Genel Sekreterine de söyledim. Karadeniz'de yoksunuz, bu yüzden Karadeniz Rus gölü oldu” demişti.