Rusya stresi artırıyor

Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev'in sözcüsü, Rus liderin, İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'dan, İran'ın nükleer programıyla ilgili diyaloğun sürmesini istediğini söyledi.

Sözcü Natali Temakova, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de bugün başlayan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesi kapsamında Medvedev ile Ahmedinejad'ın biraya gelerek, Tahran'ın nükleer programı konusunu ele aldıklarını söyledi. Temakova, Rusya Devlet Başkanı'nın, diyalog ve görüşmelerin sürmesi olasılığını artırdığını söyledi, ancak konuyla ilgili ayrıntılı bilgi vermedi.

Batılı ülkeler, Tahran yönetiminin, bir atom bombası yapmak istemesinden endişe ederlerken, İran ise geliştirmekte olduğu nükleer teknolojinin elektrik üretmek için barışçı amaçlı olduğunu belirtiyor.