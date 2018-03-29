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Dünya

Rusya, St. Petersburg'daki ABD Konsolosluğu'nu kapatıyor

Kararı Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov duyurdu

29 Mart 2018 23:09

Rusya, St. Petersburg kentindeki ABD Konsolosluğu'nun kapatılması yönünde karar aldı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından duyurulan karar kapsamında, 60 ABD'li diplomatın da sınır dışı edileceği kaydedildi. 

ABD Büyükelçisi'nin "misilleme kurallarından" haberdar edildiğini belirten Lavrov, bu kurala göre karşı tarafla aynı sayıda diplomatın sınır dışı edileceğini belirtti.

ABD'li diplomatların 5 Nisan'a kadar Rusya'dan ayrılması gerekiyor

Rus Dışişleri'nin açıklamasına göre ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'nin 58 ve ABD'nin Yekaterinburg Başkonsolosluğu'nun 2 çalışanı 'istenmeyen kişi' ilan edildi. Açıklamada, 'istenmeyen kişi' ilan edilen ABD'li diplomatların 5 Nisan'a kadar Rusya'dan ayrılması gerektiği belirtildi.

Rusya'nın Seattle Konsolosluğu'nun kapatılmasına karşılık olarak da ABD'nin St. Petersburg Başkonsolosluğu kapatılacak. "Mütekabiliyet esasına göre hareket edeceğiz. Aynı sayıda diplomatı sınırdışı edeceğiz ve St. Petersburg Başkonsolosluğu'nun faaliyet göstermesi anlaşmasından çekileceğiz'' diyen Lavrov, 'Batı'nın attığı adımlara aynıyla karşılık vermekle yetinmeyeceklerini, daha da fazlasını yapacaklarını' dile getirdi. 

Rusya'nın bu kararı, ABD'nin Rusya'nın Seattle Başkonsolosluğu'nu kapatma ve 60 Rus diplomatın sınır dış edilme kararının ardından misilleme olarak geldi.  

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