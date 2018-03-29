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Dünya
Deutsche Welle

Rusya St. Petersburg'daki ABD konsolosluğunu kapatacak

Rusya ile Batı ülkeleri arasında devam eden ajan krizinde, Moskova'dan yeni bir hamle geldi. Dışişleri Bakanı Lavrov, St. Petersburg'daki ABD konsolosluğunun kapatılacağını duyurdu. 60 diplomat ise sınır dışı edilecek.

29 Mart 2018 23:42

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, St. Petersburg'daki ABD konsolosluğunun kapatılacağını açıkladı. Lavrov ABD'li 60 diplomatın da sınır dışı edileceğini söyledi.

ABD Büyükelçisi'nin "misilleme kurallarından" haberdar edildiğini belirten Lavrov, bu kurala göre karşı tarafla aynı sayıda diplomatın sınır dışı edileceğini belirtti.

Bu karar, İngiltere ile Moskova arasında başlayan ajan krizinde, birçok NATO ve AB üyesi ülkenin Rusya'ya karşı tavır alarak başkentlerinde görevli Rus diplomatları sınır dışı edeceklerini açıklamasının ardından geldi.

Eski ajan Sergey Skripal'in İngiltere'de zehirlenmesi olayından Rusya sorumlu tutuluyor. Moskova ise iddiaları reddediyor.

Ayrıntılar geliyor...

AP,/GY,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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