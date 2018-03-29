Rusya St. Petersburg'daki ABD konsolosluğunu kapatacak

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, St. Petersburg'daki ABD konsolosluğunun kapatılacağını açıkladı. Lavrov ABD'li 60 diplomatın da sınır dışı edileceğini söyledi.

ABD Büyükelçisi'nin "misilleme kurallarından" haberdar edildiğini belirten Lavrov, bu kurala göre karşı tarafla aynı sayıda diplomatın sınır dışı edileceğini belirtti.

Bu karar, İngiltere ile Moskova arasında başlayan ajan krizinde, birçok NATO ve AB üyesi ülkenin Rusya'ya karşı tavır alarak başkentlerinde görevli Rus diplomatları sınır dışı edeceklerini açıklamasının ardından geldi.

Eski ajan Sergey Skripal'in İngiltere'de zehirlenmesi olayından Rusya sorumlu tutuluyor. Moskova ise iddiaları reddediyor.

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AP,/GY,BÖ

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