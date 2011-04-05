-RUSYA, SOYUZ UZAY ARACINI FIRLATTI BAYKONUR (A.A) - 05.04.2011 - Rusya, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gidecek olan Soyuz uzay aracını, Orta Asya ülkelerinden Kazakistan'da bulunan Baykonur üssünden uzaya fırlattı. Kontrol merkezinden yapılan açıklamaya göre, 2 Rus astronot Alexandre Samokoutiaev ve Andrei Borisenko ile Amerikalı astronot Ronald Garan'ı taşıyan kapsül, normal bir şekilde yoluna devam ediyor. Üzerinde uzaya çıkan ilk insan olan Rus kozmonot Yuri Gagarin'in bir portresi resmedilmiş olan Soyuz TMA-21 uzay aracının, planlandığı gibi TSİ 01.18'de uzaya fırlatıldığı ve 9 dakika sonra yörüngesine girdiği bildirildi. Soyuz TMA-21'le uzaya gönderilen iki kozmonot ve bir astronot, 2 günlük bir yolculuktan sonra geçen Aralık ayından bu yana istasyonda bulunan Rus Dmitry Kondratyev, Amerikan Catherine Coleman ve İtalyan Paolo Nespoli'ye katılacak. Soyuz uzay aracının bugünkü yolculuğu, Gagarin'in 1961'deki ilk uzay yolculuğun 50. yıldönümü anısına gerçekleştiriliyor. Uçuş aynı zamanda, ABD'nin bundan 20 yıl sonra uzaya ilk uzay mekiğini göndermesinin yıldönümüne de denk geliyor.