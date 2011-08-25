-Rusya, soyuz kullanımını durdurdu MOSKOVA (A.A) - 25.08.2011 - Rusya, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) malzeme götürmek üzere dün fırlatılan insansız Progress kapsülünün yörüngeye ulaşamadan Altay Cumhuriyeti'ne düşmesinin ardından Soyuz roketlerinin kullanımını belirsiz bir süre durdurdu. İlk belirlemelere göre, Progress'in düşmesine Soyuz roketindeki bir ateşleme hatasının sebep olduğunun anlaşılmasının ardından Moskova, yarın için planlanan uydu fırlatma işlemini erteledi. Interfaks ajansı, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'ya dayanarak, 8 Eylül için planlanan, UUİ'den üç astronotun dünyaya dönüşünün de gerekirse ertelenebileceğini bildirdi. Kazakistan'daki Baykonur üssünden 22 Eylül'de UUİ'ye gönderilmesi planlanan üç kişilik yeni mürettebatın yolculuğunun da belirsiz olduğu kaydedildi. Rusya federal uzay ajansı Roskosmos, uluslararası yükümlülüklerini yerine getirebilmek için elinden geleni yapacağını açıkladı. ABD ve Avrupa Birliği tarafından da kullanılan Soyuz roketleri UUİ'ye ulaşımı sağlayan yegane araçlar.