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BBC Türkçe

Rusya soruşturması Trump'ın avukatına uzandı

Rusya'nın 2016'daki Amerikan başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarını araştıran soruşturma kapsamında ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Michael Cohen'den Kongre'de ifade vermesi istendi. Cohen talebi reddetti.

29 Nisan 2018 20:30

Rusya'nın 2016'daki Amerikan başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarını araştıran soruşturma kapsamında ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Michael Cohen'den de bilgi istendi.

ABD Kongresi'nin iki soruşturma komitesi Cohen'den ifade vermesini ve kendilerini bilgilendirmesini talep etti.

Haberi doğrulayan Cohen, çağrının Kremlin'de temasta olduğu olası kişilerle ilgili olduğunu ancak talebi reddettiğini açıkladı.

Cohen ABC News'e yaptığı açıklamada "Çağrıyı reddettim çünkü talep çok zayıf bir dille yazılmıştı, çok kapsamlıydı ve cevaplanması mümkün değildi" dedi.

Cohen ardından CNN'e yaptığı açıklamada, 'Kongre üyelerinin Rusya hikâyesini destekleyecek daha inandırıcı kanıtlar üretmeleri gerektiğini' söyledi.

FBI incelemesinde olduğu ortaya çıkmıştı

ABD basını soruşturmanın Kushner'in geçen yıl Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergei Kislyak ve Rus banker Sergei Gorkov'la yaptığı görüşmelere odaklandığını yazdı.

Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn de geçen hafta avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, Rusya'daki kontaklarına dair belgeleri Kongre'ye iletmeyi reddettiğini açıklamıştı.

Rusya ABD'deki başkanlık seçimine, Trump'ın kazanması için müdahale ettiği iddialarını reddederken, Trump da iddiaları "yalan haber" olarak niteliyor.

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