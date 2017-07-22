Rusya soruşturması genişlerdi; Trump af yetkisinin sınırını merak etti: Ben, kendimi affedebilir miyim?

ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya’nın başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarına ilişki soruşturmanın aile üyelerine uzanması sonrası avukatlarına danıştığı öne sürüldü. İddiaya göre Trump avukatlarına af yetkisinin sınırlarını sordu; kendisini, aile üyelerini ve yardımcılarını affedip edemeyeceğini öğrenmek istedi.

Washington Post’un üst düzey yetkililere dayandırdığı haberine göre, Trump’ın avukatları Rusya soruşturmasının sonucuna hazırlık için af yetkisinin sınırlarını araştırıyor. Araştırılan konular arasında, ABD başkanının bu yetkisinin kendisi, ailesi ve yardımcıları için nasıl kullanılabileceği meselesi de var.

Gazeteye konuşan bir danışmanıysa, Trump’ın ‘sadece af yetkisinin kapsamını merak ettiğini’ söyledi. Danışman, “Bu, ‘Af yetkimi bir an evvel kendim için kullanmak istiyorum’ gibi bir bağlamda konuşulmadı” dedi.

Habere göre Trump ayrıca, Rusya soruşturmasını yürüten eski FBI başkanı Robert Mueller’i görevden almanın da yollarını arıyor. Buna göre Trump avukatlarına, Mueller’in mali girişimleriyle soruşturmadaki yetkisi arasında herhangi bir çıkar çatışması olup olmadığını araştırma talimatı da verdi.

Rusya’nın başkanlık seçimlerine Trump lehine müdahale ettiği ve bu süreçte Trump’ın kampanya ekibiyle işbirliği yaptığı iddialarına ilişkin soruşturmada Trump’ın oğlu Donald Trump Jr., damadı ve danışmanı Jared Kushner ve eski kampanya şefi Paul Manafort da sorgulanacak.