Rusya'da mavi köpeklerden sonra pembe ve yeşil köpekler de görüldü

Rusya'nın batısındaki Dzerjinsk kentinde birkaç gün önce görülen maviye boyanmış köpeklerden sonra pembe ve yeşil köpeklere de rastlandı.

Dzerjinsk sokaklarında görülen mavi sokak köpeklerinin sosyal medyada yayılmasının ardından, bu kez de Moskova'nın 40 kilometre batısındaki Podolsk kentinde tüyleri yeşile boyanmış köpeklere rastlandı.

Sputnik'e konuşan Bölge Tarım Bakan Vekili Sergey Voskresenskiy'nin açıklamasına göre, köpeklerin yeşil toz boya çuvallarının bulunduğu terkedilmiş bir depoda uyumalarının ardından bu rengi aldığı belirlendi.

Diğer yandan Dzerjinsk'te önceki günlerde görülen mavi köpeklerin yerini şimdi de pembe köpekler aldı. Bu köpeklerin de, bölgedeki bir fabrikada tüylerinin boyanmasına neden olan bazı kimyasallara maruz kalmış olabileceği düşünülüyor.

Hayvan hakları savunucularından bazıları bu kimyasalların köpeklerin sağlığı üstünde ciddi bir etkisi olmadığını söylüyor, fakat yaşananların tehlikeleri konusunda uyarıda bulunmaya devam eden bir kesim de var.

Duma vekili Vladimir Burmatov ise, yetkililerin olayla ilgili inceleme yürütülmesini talep ettiklerini söylemişti.