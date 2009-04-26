Rusya Soğuk Savaş'ta bile gaz vanasını kapatmadı

Rusya Başbakanı Vladimir Putin'in Sözcüsü Dimitriy Peskov, Rusya'nın güvenilir bir enerji tedarikçisi olduğunu belirterek, Soğuk Savaş döneminde bile gaz vanalarını kapatmadığını söyledi.



Peskov, Rusya'nın Sesi Radyosu'nun Türkçe Servisi programcılarından Dr. Serhat Samancı'nın sorularını Türkçe yanıtladı.



"Gazprom'un üretimini düşürme gerekçesinin rezerv yetersizliğinden mi yoksa talep düşüklüğünden mi kaynaklandığı?" şeklindeki bir soruya Peskov, Gazprom'un dünyada enerji sektöründe en modern, en gelişmiş ve en geniş kapasiteye sahip olan uluslararası şirketlerden biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Dolayısıyla bu kapasite meselesi değil uluslararası piyasalarda arz ve talep meselesidir. Uluslararası piyasalarda enerji kaynakları talebi düşüyor. Talebi düşünce arz da düşüyor. Bunlar geçici süreçler. Er geç dünya ekonomisi büyüyecektir. Zamanla üretim artmaya başlayacak. Enerji kaynakları ihtiyacı da artmaya başlayacak. Bu konuda sistemimiz çok esnektir. Gerekli kapasiteye sahibiz."



Peskov, bir başka soru üzerine Avrupa'da enerji güvenliğiyle ilgili ana yaklaşımlarının St. Petersburg'da yapılan 8'ler Grubu'nun kabul ettiği enerji güvenliğiyle ilgili deklarasyonda belirtildiğini vurgulayarak, "Aynı yaklaşım halen geçerli. Enerji kaynaklarını üreten, tüketen ve transitini sağlayan ülkeler birbirlerine bağlıdır. Bu artan bağımlılık aslında enerji güvenliğinin temelinde yatar, güvenliği sağlar ve devamlılığının garantisi rolünü oynar" diye konuştu.



Rusya'nın yıllardır "sabit, şeffaf ve güvenilebilir" bir şekilde enerji kaynaklarını sevk ettiğini vurgulayan Peskov, şöyle devam etti:



"Bu imajının sürdürülebilmesi için çok aktif bir rol oynamaya hazırdır ve oynamaya devam edecektir. Sofya'da düzenlenen uluslararası konferans bu açıdan çok önemli. Rusya Federasyonu heyete bu konferansta Enerji Bakanı Sergey Şmatko tarafından temsil edildi. Aynı zamanda Gazprom temsilcileri de Sofya'ya geldi. Avrupa'da bazen derler ki Rusya'ya aşırı bağımlılık enerji güvenliğine aykırıdır. Kanaatimize göre bu çok yanlış bir görüş. Rusya hiç bir zaman Soğuk Savaş zamanında bile hiç bir zaman vanayı kapatmamış bir ülke. Rusya tam tersine güvenilir bir ortak, imajının koruyabilmesi için bu sürecin korunması amacıyla elinden geleni yapacak, yapmaya devam edecek."



‘Mavi Akım üzerinden İsrail’e boru hattı’



Mavi Akım boru hattı üzerinden İsrail'e ve İtalya'ya yeni doğal boru hatları açılmasının gündeme geldiğinin hatırlatılması üzerine Peskov, şunları kaydetti:



"Biz defaten söylediğimiz gibi, enerji alanındaki ve enerji kaynaklarının sevkıyatı alanındaki projeler sadece ekonomik açısından fizibl olunca yaşayabilir projeler olabilir. Dolayısıyla bu ana bir kıstas. Ve bu kıstastan yola çıkarak bütün projelere bakmamız gerekiyor. Gündemde zaten birçok proje tartışılıyor. İsterseniz Mavi Akım-2, başka bir proje, önemli değil ama bu projeler gündemde. İlgili uzmanlar arasında temaslar sürdürülüyor. Bir bakalım bu projelerin görüşülmesi aslında çok zor ve çok detaylı bir proje, çok titiz hesabı gerektiren proje, çok modern ve çok karmaşık teknolojilerin kullanılmasını gerektiren projeler. Bence biraz sabırlı olmamız gerekiyor. Bu görüşmelerden somut sonuçların çıkmasını beklememiz gerekiyor. Güney akım konusundaki çalışmalar devam ediliyor. İlgili devletlerle görüşmeler sürüyor. Ümit edelim ki yakın zamanda somut sonuçlarını hepimiz tanık olacağız. İlgili anlaşmalar sonuçlandırılacaktır. Aynı zamanda 'Mavi akım' projesinin kapasitelerinin genişletilmesiyle görüşmeler devam edecek."



Mavi Akım-2 üzerinde anlaşma sağlanması halinde bunun Rusya'nın Karadeniz altından Bulgaristan'a, oradan da İtalya'ya uzatmayı planladığı Güney Akım boru hattını nasıl etkileyeceği yolundaki soruya da Peskov, "Uluslararası ekonomi büyüme safhasındayken çok büyük bir talep getirecek bir ortamdır. Bugünkü vaziyetimize bakarsak, hiç de müsait değil. Yine de sonsuza dek böyle düşüşte olamayacağız. En yakın zamanda yine de büyüme başlar. Bir bakalım ihtiyaçlarımız ne kadar olacak" yanıtını verdi.



‘Garanti Bankası’nın ruble kullanması olumlu bir gelişme’



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Rusya ziyaretinde gündeme getirdiği iki ülke ticaretinde yerel paraların kullanılması önerisinin hemen ardından Garanti Bankası'nın Rusya ile ödemelerde ruble kullanacağını duyurmasını nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine de Peskov, şunları söyledi:



"Çok pozitif değerlendiriyoruz. Zaten Rusya uzun zamandır bütün dünya ekonomisinin tek bir rezerv dövizinin temelinde yatmasının yanlış olduğunu savunuyor ve buna paralel olarak bölgesel yedek dövizlerin gerektiğini savunuyor. Ülkeler ister istemez alternatif yedekleri, yedek paralarını, dövizlerini olsa da olmasa da yine de icat etmeye çalışıyor. Bölgesel düzeyde mevcut olan yedek dövizlerine ilaveten yerel paraların kullanılmasıyla ilgili uygulama ileri de daha da gelişecektir."



