Rusya skandalı Büyük Jüri'nin merceğine giriyor

ABD Başkanı Donald Trump'un seçim kampanyası ekibinin Rusya ile bağlantılarını araştırmakla görevlendirilen özel savcı Robert Mueller'in Büyük Jüri (Grand Jury) adı verilen bir soruşturma kurulu oluşturduğu bildirildi. Wall Street Journal gazetesinin haberinde soruşturma kurulunun çalışmalarına başladığı belirtildi. Haberde Mueller'in kararı soruşturmanın derinleştirilmesi olarak değerlendirildi.

ABD istihbarat örgütleri, Kremlin'i Kasım 2016'daki başkanlık seçimi kampanyasına müdahale etmekle itham ediyor. Mueller de Trump'ın ekibiyle Moskova arasında bir anlaşma yapılıp yapılmadığını soruşturmakla görevlendirilmişti. Başlatılan soruşturma kapsamında seçim kampanyası sırasında Cumhuriyetçi Parti'ye danışmanlık yapan kişilere yoğunlaşıldığı, özel savcının özellikle Trump'ın özel ve ticari çevresini mercek altına aldığı belirtiliyor.

Washington Post gazetesi bir süre önce Robert Mueller'in Donald Trump üzerinde yoğunlaştığını ve Başkan'ın skandal sırasında yargıyı engellemeye çalıştığına dair iddiaları da incelediğini yazmıştı.

Büyük Jüri büyük olaylarda devreye giriyor

Amerikan yargısı sisteminde kapsamlı konularda devreye giren Büyük Jüri adlı soruşturma kurulu delilleri inceleyip dava açılmasına gerek olup olmadığına karar veriyor. Soruşturma kurulunun çalışmaları gizli yapılıyor. Savcılık, yeminli ifade alınacağı zaman da soruşturma kuruluna başvurabiliyor.

CNN televizyonu soruşturma kurulunun Trump'un büyük oğlu ile Rus avukat arasındaki buluşmayla ilgili olarak bazı kişileri ifadeye çağırdığını bildirdi. Buluşmaya Trump'un danışman damadı Jared Kushner ve seçim kampanyası sorumlusu Paul Manafort'ın da katıldıkları öğrenilmişti.

Trump: İddialar uydurma

ABD Başkanı Donald Trump ise dün akşam West Virginia'da yaptığı konuşmada siyasi karşıtlarının kampanya başlattığını ve Rusya bağlantısı ile ilgili iddiaların uydurma olduğunu söyledi. Trump, "Bu konu, üzerinde tartışacak başka bir şey bulamayan Demokratların kendilerini iyi hissetmelerini sağlıyor" dedi.

Trump'ın özel danışmanı Ty Cobb da çalışmalarını gizli yürüten özel soruşturma kurulunun görevlendirildiğinden haberleri olmadığını söyledi. Cobb, Beyaz Saray'ın özel savcıya yardımcı olacağını belirtti.

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DW/dpa/AG/HS