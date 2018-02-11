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Dünya

Rusya: Silahlarımızı gerekli gördüğümüz her yerde konuşlandırmaya devam edeceğiz

"İskender füze sistemi devletimizin ve müttefiklerimizin çıkarlarına hizmet ediyor"

11 Şubat 2018 18:56

Rus parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Yuriy Şvıtkin, Pentagon’un Rusya’nın Kaliningrad bölgesinde İskender balistik füze sistemi yerleştirmesini takibe devam edeceği açıklamasına yanıt verdi. Şvıtkin, "ABD'nin bizim topraklarımıza yakın yerlerde füze savunma sistemleri ve askeri üsleri kurarak bozmaya çalıştığı dengeyi korumak için bunları ve buna benzer silahları gerekli her yerde konuşlandıracağız" dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Russia Today (RT) televizyonuna konuşan Şvıtkin şu ifadeleri kullandı: "ABD’nin saldırgan doğaya sahip hava savunma sistemini sınırlarımıza yerleştirmesi bugün istikrar bozan en önemli unsur. İskender füze sistemi devletimizin ve müttefiklerimizin çıkarlarına hizmet ediyor. Biz, sınırlarımızı güçlendirmek ve ABD'nin bizim topraklarımıza yakın yerlerde füze savunma sistemleri ve askeri üsleri kurarak bozmaya çalıştığı dengeyi korumak için bunları ve buna benzer silahları gerekli her yerde konuşlandıracağız."

Şvıtkin, silah konuşlandırma konusunda Rusya’nın tamamen uluslararası hukuk çerçevesi içinde hareket ettiğini kaydetti.

ABD Savunma Bakanlığı Resmi Sözcüsü Johnny Michael, İskender'in Kaliningrad'da kullanılmasının ABD ve Rusya arasındaki hiçbir ikili anlaşmayı ihlal etmediğini, fakat Rusya ve komşu ülkeler arasındaki krizi artırdığını ifade etti.

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RusyasilahABDİskender füze sistemi

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