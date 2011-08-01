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Dünya

RUSYA ŞİDDETİN DURDURULMASINI İSTEDİ MOSKOVA (A.A) 

01 Ağustos 2011 18:15

-RUSYA ŞİDDETİN DURDURULMASINI İSTEDİ MOSKOVA (A.A) - 01.08.2011 - Rusya, Suriye'nin Hama kentinde kan döküldüğüne ilişkin haberlerden endişe duyulduğunu belirterek, şiddetin sona erdirilmesi çağrısında bulundu. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Moskova'nın, Hama'da çok sayıda can kaybı olduğuna ilişkin haberlerden ciddi kaygı duyduğu kaydedilerek, "Sivillere ve devlet kurumları temsilcilere karşı güç kullanımı kabul edilemez ve durdurulmalı" denildi. İnsan hakları örgütleri, Suriye'nin orta kesimlerindeki Hama kentine dün tanklar desteğinde düzenlenen saldırılarda 80 sivilin öldürüldüğünü açıklamıştı. Uluslararası ajanslar, Suriye askerlerinin bugün de Hama kentine tanklar desteğinde operasyonlarını sürdürdüğü yolunda haberler vermişti.

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