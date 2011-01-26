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Dünya

RUSYA SİBERNETİK SAVUNMA İÇİN NATO'YA BAŞVURDU BRÜKSEL (A.A)

26 Ocak 2011 23:13

-RUSYA SİBERNETİK SAVUNMA İÇİN NATO'YA BAŞVURDU BRÜKSEL (A.A) - 26.01.2011 - Rusya, İran'ın Buşehr Nükleer Santralini hedef alan benzeri bilgisayar virüslerini önlemek amacıyla sibernetik savunma alanında işbirliği yapmak için NATO'ya ilk kez başvuruda bulundu. Rusya'nın NATO nezdindeki Büyükelçisi Dimitri Rogozin, NATO-Rusya Konseyi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, ''NATO ve Rusya sibersavunma meselesini ele almalı'' dedi.  Birkaç ay önce İran'ın Buşehr Santralinde olanları ''gerçek bir felaket'' olarak niteleyen ve bu tür saldırıların ''yeni bir Çernobil nükleer santrali faciasına'' bile neden olabileceğini kaydeden Büyükelçi Rogozin, önlem alınması talebinde bulundu. Adının açıklanmasını istemeyen Batılı bir diplomat da NATO'nun Rus işbirliğine ilişkin bu öneriyi değerlendirebileceğini söyledi ama Buşehr'deki olanlarla ilgili yorumda bulunmayı reddetti. İran'ın Rusya tarafından inşa edilen ilk nükleer santrali olan Buşehr Kasım ayında hizmete girdikten sonra Stuxnet adlı bilgisayar virüsünun hedefi olmuştu.

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